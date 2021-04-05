Goller: Dk.36 Yılmaz Basravi, Dk.45+2 ve 48 Altay Özkan, Dk.53 Alperen Elmas (kendi kalesine) (Göztepe U19)

Hes Kablo Kayserispor , U19 Futbol Ligi 3.hafta maçında deplasmanda Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu.

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