U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe üçüncü, Kasımpaşa dördüncü oldu

SÜPER Lig U19 Gelişim Ligleri Play-Off Finalleri üçüncülük karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 5-1 yenen Fenerbahçe, lig 3'üncüsü oldu.

2020-2021 sezonu U19 Elit Gelişim Süper Ligi Play-Off üçüncülük maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Manavgat'taki bir spor kompleksinde oynanan karşılaşmanın 10. dakikasında Bora Aydınlık'ın golü ile öne geçen Fenerbahçe, 35. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe 60. dakikada Bora Aydınlık'ın attığı golle farkı 3'e çıkardı: 0-3. Fenerbahçe 4'üncü golünü 74. dakikada Ruhan Ara Aksoy'un ayağından kazanırken, 90+3'üncü dakikada Arda Güler de penaltıdan takımının 5'inci golünü kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 86. dakikada Ahmet Erol attı. Maçı Fenerbahçe 5-1 kazandı.