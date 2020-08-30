U19 Genç Kız Milli Takım, 2'nci kez Avrupa şampiyonu

Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan karşısında 2-1 geriye düştüğü mücadelede, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla U19 Gençler Avrupa Şampiyonası tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Millilerimizde İpar Kurt 28 sayılık performansıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken, Sude Hacımustafaoğlu 21 sayıyla ona eşlik etti.

SALON: Gradska Arena, Zenica

HAKEMLER: Jasmin Husejnovic (Bosna Hersek), Jakub Gall (Çekya)

TÜRKİYE: Hanife Nur, Lila, Sude, İlayda, İpar, Elif Su, Gülce (L) (Çağla, Beren, Ege Melisa, Sude Naz)SIRBİSTAN: Vrcelj, Kocarevic, Kurtagic, Savic, Uzelac, Osmajic, Gocanin (L) (Cvetkovic, Savicevic, Tisma, Taubner)SETLER: 25-17, 16-25, 23-25, 25-16, 15-8SÜRE: 105 dakika (19,23,27,22,14)

U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bugün oynanan klasman müsabakalarında alınan sonuçlar şu şekilde: 3./4.'lük Maçı | Belarus - Fransa: 3-1 (25-18, 25-21, 23-25, 27-25)5./6.'lık Maçı | Polonya - Bulgaristan: 3-0 (25-19, 25-23, 25-17)7./8.'lik Maçı | Hırvatistan - Slovakya: 3-1 (25-17, 21-25, 25-10, 25-20)

GENEL SIRALAMA1.Türkiye2.Sırbistan3.Belarus4.Fransa5.Polonya6.Bulgaristan7.Hırvatistan8.Slovakya9.Bosna Hersek

