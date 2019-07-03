Son Dakika Haberleri: U19 Genç Kız Milli Takımı Balkan şampiyonu
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U19 Genç Kız Milli Takımı Balkan şampiyonu

1 saat önce

U19 Genç Kızlar Balkan Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Balkan şampiyonu oldu.

U19 Genç Kız Milli Takımı Balkan şampiyonu, System.String[]
U19 Genç Kızlar Balkan Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Balkan şampiyonu oldu.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da organize edilen 2019 BVA U19 Genç Kızlar Balkan Şampiyonası finalinde U19 Genç Kız Milli Takımı, rakibi karşısında ilk iki seti 17-25, 21-25 skorla kaybetmesine rağmen kalan setleri  25-20, 25-22, 15-10 skorla kazandı ve turnuvada şampiyon oldu. Turnuvanın son gününde oynanan üçüncülük maçında Romanya, Karadağ'ı 3-1 mağlup ederken, beşincilik-altıncılık klasman maçında Kosova, Moldova'yı 3-1 yenmeyi başardı.


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:43 Kaynak: DHA
Türkiye, Genç, Spor
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