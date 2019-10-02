Son Dakika Haberleri: U19 kadın milliler, macaristan'a 2-0 mağlup oldu
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U19 kadın milliler, macaristan'a 2-0 mağlup oldu

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan U19 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı, Macaristan'a 2-0 mağlup oldu.

U19 kadın milliler, macaristan'a 2-0 mağlup oldu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan U19 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı, Macaristan'a 2-0 mağlup oldu.
Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde oynanan 12'nci Grup karşılaşmalarında Türkiye U19 Kadın Milli Takımı, ilk maçında Macaristan ile karşılaştı. Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Anastasiya Romanyuk'un yönettiği karşılaşmada Macaristan, 26'ncı ve 44'üncü dakikalarda Sara Pusztai'nin attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Gruptaki diğer maçta ise Danimarka, Kosova'yı 8-0 mağlup etti.
Ay yıldızlı ekip, grup maçlarında 5 Ekim'de Danimarka ve 8 Ekim'de Kosova ile karşılaşacak. Toplam 48 takımın, 4'erli olarak 12 gruba ayrıldığı eleme turunda, gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler Elit Tur etabına yükselecek.


Macaristan, Manavgat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:59 Kaynak: DHA
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