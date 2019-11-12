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U19 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçlarına çıkıyor!
6 saat önce
Antalya'da yarın başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek eleme turu maçlarında Türkiye, Ermenistan, Karadağ ve Bulgaristan'la mücadele edecek.
Antalya'da yarın başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek eleme turu maçlarında Türkiye, Ermenistan, Karadağ ve Bulgaristan'la mücadele edecek.
İlk maçında yarın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da Ermenistan'la karşılaşacak 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ikinci sınavını aynı statta 16 Kasım Cumartesi günü Karadağ'a karşı verecek. Milliler, eleme turundaki son maçında ise 19 Kasım Salı günü Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:53
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