Son Dakika Haberleri: U19 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçlarına çıkıyor!
Son Dakika Spor U19 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçlarına çıkıyor! - Son Dakika Spor

U19 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçlarına çıkıyor!

6 saat önce

Antalya'da yarın başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek eleme turu maçlarında Türkiye, Ermenistan, Karadağ ve Bulgaristan'la mücadele edecek.

U19 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçlarına çıkıyor!, System.String[]

Antalya'da yarın başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek eleme turu maçlarında Türkiye, Ermenistan, Karadağ ve Bulgaristan'la mücadele edecek.


İlk maçında yarın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da Ermenistan'la karşılaşacak 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ikinci sınavını aynı statta 16 Kasım Cumartesi günü Karadağ'a karşı verecek. Milliler, eleme turundaki son maçında ise 19 Kasım Salı günü Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Karadağ, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:53 
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