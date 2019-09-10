U19 Milli Takımımız, Avusturya'yı 2-0 yendi!
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada milli takımın gollerini Muhammet Arslantaş ve Oğuzhan Akgün kaydetti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada milli takımın gollerini Muhammet Arslantaş ve Oğuzhan Akgün kaydetti.
Ay-yıldızlı takım, organizasyonu ikinci tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:50
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