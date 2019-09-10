Son Dakika Haberleri: U19 Milli Takımımız, Avusturya'yı 2-0 yendi!
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U19 Milli Takımımız, Avusturya'yı 2-0 yendi!

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada milli takımın gollerini Muhammet Arslantaş ve Oğuzhan Akgün kaydetti.

U19 Milli Takımımız, Avusturya'yı 2-0 yendi!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada milli takımın gollerini Muhammet Arslantaş ve Oğuzhan Akgün kaydetti.


Ay-yıldızlı takım, organizasyonu ikinci tamamladı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:50 
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