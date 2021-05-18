U19 Süper Ligi 13. Hafta: Fenerbahçe: 4 Kayserispor: 3

U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor ligin 13. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe'ye 4-3 mağlup oldu.

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