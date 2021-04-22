U19 Süper Ligi: Gençlerbirliği: 3Hes Kablo Kayserispor: 1

U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor, ligin 7. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olarak bu sezon 4. mağlubiyetini aldı.
Stat: İlhan Cavcav Tesisleri
Hakemler: Ömer Tahankut Muslu xx, Can Cağatay Göker xx, Furkan Çakır xx
Gençlerbirliği U19: Ahmet Furkan Coşkun xx, (Emin Emir Kavasoğlu x dk.52), Berat Can Sebat xxx, Ramazan Mert Yıldırım xxx, Batuhan Uçan xxx, Abdullah Şahindere xxx, Mustafa Yorulmaz xxx, (Berkan Ünal x dk.73), Hasanalp Birken xxx, Emre Bahçeli xx, (Zafer Göktuğ Erdem xx dk.46), Canberk Akbaba xxx, Berkay Göçmen xxx, (Volkan Koç x dk.90), Selçuk Çetiner xx (Seyit Ali Kahya x dk.73)
Hes Kablo Kayserispor U19: abdulkadir Taştan x, Ahmet Kağan Malatyalı x İzzet Kanberlioğlu x, Göktuğ Yayla x, Talha Karataş x, Halil Can Durmuş x, (Okan Acar x dk.46), Yiğit Yavuz Deniz x, Miraç Akdeniz x, Ethem Balcı x, Mehmet Eray Özbek x, Yunus Emre Kılınç x (Hayrullah Erkip x dk.50) (Muhammed Ali Çalışır x dk.65)
Goller: Hasanalp Birken dk.11 ve 90, Canberk Akbaba dk.13 (Gençlerbirliği U19) Mehmet Eray Özbek (pen) dk.5 (Hes Kablo Kayserispor UI9)
Sarı Kartlar: Berkay Göçmen (Gençlerbirliği U19) Göktuğ Yayla (Hes Kablo Kayserispor U19) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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