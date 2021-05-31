U19 Süper Ligi: Kayserispor-Erzurumspor: 2-1

U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor ligin 16.haftasında evinde oynadığı maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 90+3.dakikada attığı golle 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-Kırmızılılar ligde oynadığı son 2 maçını kazanarak çıkışa geçti.

Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir'in açıkladığı son oy oranına göre; İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor