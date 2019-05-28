Son Dakika Haberleri: U19 Türkiye Şampiyonu Talasgücü Belediyespor oldu
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U19 Türkiye Şampiyonu Talasgücü Belediyespor oldu

1 saat önce

Samsun'da oynanan U19 Türkiye futbol şampiyonası final maçında kupayı kazanan taraf Kayseri Talasgücü Belediyespor oldu.

U19 Türkiye Şampiyonu Talasgücü Belediyespor oldu, System.String[]
Samsun'da oynanan U19 Türkiye futbol şampiyonası final maçında kupayı kazanan taraf Kayseri Talasgücü Belediyespor oldu.

U19 Türkiye Şampiyonasında finale kalan Kayseri ekibi Samsun'da oynadığı maçta İstanbul ekibi İFA Spor'u penaltılarla mağlup ederek şampiyon oldu.

Kayseri futbolunda bir ilki başararak U19 Türkiye Şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

Talasgücü Belediyespor final maçında sahaya Gürsel Can Koçer, Uğur Taşpınar, Melih Faruk Demir, Eray Eker, Yakup Can Yazgan, Ali Avcı, Dursun Erdem Yıldız, Gabriel Kalu, Mustafa Erkoç, Lukman Tobi Iwaloye ve Emrecan Akkaya 11'i ile sahaya çıktı.

Normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlanan karşılaşmada rakibini penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup eden sarı-lacivertliler kupayı kazandı. Talasgücü Belediyespor maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Penaltı atışlarında Uğur Taşpınar, Ali Avcı, Muhammed Aktan, Melih Faruk Demir topu ağlara gönderirken Gabriel Kalu ile penaltı atışında golü bulamadı.

Müsabaka sonrasında olaylar çıktı. Maçın ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatlar ile birbirine saldıran oyuncuları ve teknik heyeti ayırmak oldukça zor oldu.

Polis ekiplerinin araya girmesine rağmen olaylar devam etti. Polis ekipleri, biber gazı kullanarak kavgayı ayırdı.

Samsun İlk Adım Tesislerinden oynanan karlılaşma sonrası şampiyon olan Talasgücü Belediyespor kupasını alamadı. Samsun ASKF Başkanı Şener Aydın çıkan olaylar sonrası kupayı veremedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:43 Kaynak: İHA
Türkiye, Kayseri, Samsun, Spor
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