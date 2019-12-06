Son Dakika Haberleri: U2, M. Luther King'e adadığı 'Pride'ı Afganistan'da öldürülen Japon doktor Nakamura için söyledi
Son Dakika Dünya U2, M. Luther King'e adadığı 'Pride'ı Afganistan'da öldürülen Japon doktor Nakamura için söyledi - Son Dakika Dünya

U2, M. Luther King'e adadığı 'Pride'ı Afganistan'da öldürülen Japon doktor Nakamura için söyledi

6 saat önce

İrlandalı Rock müzik grubu U2, 13 yıl aradan sonra ilk kez konser verdiği Japonya'da, önceki gün Afganistan'da öldürülen hayırsever doktor Tetsu Nakamura'yı andı. Nakamura için Martin Luther King'i anlattığı 'Pride' şarkısını söyledi

U2, M. Luther King'e adadığı 'Pride'ı Afganistan'da öldürülen Japon doktor Nakamura için söyledi, System.String[]

İrlandalı rock grubu U2, Tokyo yakınlarındaki Saitama Arena'da dün akşam verdiği konserde şarkılarını Afganistan'da öldürülen hayırsever Japon doktor Tetsu Nakamura için söyledi. U2'nun solisti Bono, dinleyicilerden cep telefonlarının ışıklarını açmalarını isteyerek "Şimdi bu stadyumu bir katedral, telefonlarımızı mum yapalım ve büyük Tetsu Nakamura'yı analım" dedi.


U2, "Pride - In the Name of Love" (Onur - Sevgi Adına) dahil birçok parçasını 73 yaşında öldürülen doktor için seslendirdi. Martin Luther King'e adanan "Onur"un sözleri arasında "Canından ettiler. Onurunu alamadılar" bölümü hep bir ağızdan söylendi.

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Afganistan, Nakamura, U2, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:43 
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