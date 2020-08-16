U20 Atletizm Ligi'nde kupalar Fenerbahçe'nin

2020 Turkcell Türkiye U20 Atletizm Ligi müsabakaları erkeklerde 9, kadınlarda ise 7 takımın katılımıyla yapıldı. İyi derecelerin çıktığı yarışmalar sonunda Fenerbahçe, iki şampiyonlukla Denizli'den ayrıldı.

Denizli 'de 2 gün süren Türkiye U20 Atletizm Ligi'nde Fenerbahçe , erkekler ve kadınlarda şampiyonluğu ulaştı.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 21:22

Kaynak: DHA

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