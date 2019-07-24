U20 Atletizm Milli Takımı yurda döndü

İsveç'te düzenlenen U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 10 madalya kazanarak tarihi bir başarı gösteren U20 Atletizm Milli Takım kafilesi, dün gece özel uçakla İstanbul'a döndü.İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanvekili Muzaffer Karadeniz, U20 Atletizm Şampiyonası'nda kazandıkları madalyalar ile tarih yazdıklarını belirterek, "Türkiye için güzel müsabakalar yaşadık, tarihler yazdık. Tarihimizde bu turnuvada ilk defa 10 madalya kazandık. Bu turnuvada daha önce kazanabildiğimiz en yüksek madalya 3'tü. Bu bizim için onur ve gurur kaynağı. Türk milletine armağan ediyorum. Burada herkesin emeği var, sporcularımızın gösterdiği büyük gayretler var. 4x400 yarışında bütün stat bizi ayakta alkışladı, bundan çok gurur duyduk ve bahtiyar olduk. Önümüzdeki süreçte Doha'da Büyükler Dünya Şampiyonası var. Şu anda Azerbaycan Bakü'de devam eden oyunlarda da güzel neticeler geliyor. Türkiye bizi izlemeye devam etsin. Bize verilen bütün olanakları değerlendiriyoruz. Atletizm, Türkiye'de çağ atlıyor. Bunun sebebi Atletizm Federasyonu başkanımız ve kulüplerimiz bize çok destek oluyor. İnşallah daha fazla başarılar elde edeceğiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.3 bin metre engelli yarışlarında altın madalya kazanan Murat Yalçınkaya, ülkesini iyi temsil ettiğini ifade ederek, "Ülkem adına altın madalyayı kazandım. İstiklal Marşı'nı tüm Avrupa'yı ayağa kaldırarak okuttum ve bayrağımızı göndere çektirdim. Bu duygu tarif edilemez bir duygu. Gerçekten çok mutlu oldum. Yaklaşık 2 sene önce planladığımız bir yarıştı. Ülkemi iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Bundan sonra daha da iyi olacağıma inanıyorum" diye konuştu.Çok mutlu ve onurlu olduğunu söyleyen erkekler 3 bin metrede bronz madalyanın sahibi Ömer Amaçtan ise, "10 tane madalya aldığımız için çok mutlu ve onurluyum. Bu ilk de değil son da olmayacak. Hedefimize yavaş yavaş ulaşıyoruz, umarım 2020 Olimpiyatları'nda daha da iyi olacağız" şeklinde konuştu.Bir diğer sporcu Ayetullah Aslan da, "Yarıştan önce madalyayı düşünüyordum, çok çalışmıştım ve iyi antrenman yaptım. Ülkeme madalya getirdiğim için mutluyum. Yağmur nedeniyle birkaç talihsizlik de yaşadım, yarışlarda düştüm" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Atletizm kafilesinin havalimanında görüntüleriMuzaffer Karadeniz'in açıklamalarıSporcuların açıklamaları