U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ilk madalya geldi
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U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda disk atmada Özlem Becerek 54.17 metre atarak gümüş madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:24 Kaynak: DHA
U20 Avrupa
Atletizm Şampiyonası'nda disk atmada Özlem Becerek 54.17 metre atarak gümüş madalya kazandı. İsveç
'in Boras kentinde düzenlenen U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye
adına ilk madalya disk atmada geldi. Özlem Becerek, final etabındaki 54.17'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Altın madalya ise 55.92'lik derecesiyle Hollandalı sporcu Alida van Daalen'e gitti.
Özlem Becerek, geçtiğimiz yıl Buenos Aires
Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda da bronz madalya kazanmıştı.
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