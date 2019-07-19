Son Dakika Haberleri: U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ilk madalya geldi
Son Dakika Spor Haber

U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ilk madalya geldi

1 saat önce

U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda disk atmada Özlem Becerek 54.17 metre atarak gümüş madalya kazandı.

U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ilk madalya geldi, System.String[]
U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda disk atmada Özlem Becerek 54.17 metre atarak gümüş madalya kazandı.
İsveç'in Boras kentinde düzenlenen U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye adına ilk madalya disk atmada geldi. Özlem Becerek, final etabındaki 54.17'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Altın madalya ise 55.92'lik derecesiyle Hollandalı sporcu Alida van Daalen'e gitti.
Özlem Becerek, geçtiğimiz yıl Buenos Aires Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda da bronz madalya kazanmıştı.


Avrupa, İsveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın istediği Falcao: Evet teklifler aldım İsveç'te iş görüşmeleri 'Tengai' adlı yapay zekalı robot ile gerçekleştirilmeye başlandı Milli atlet Şevval Ayaz hastaneye kaldırıldı Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 21:31:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ilk madalya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]