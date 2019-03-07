Son Dakika Haberleri: U21 Avrupa Futbol Şampiyonası 16 Takımla Yapılacak

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası 16 Takımla Yapılacak

2 saat önce

Milliler, 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile eşleştiMillilerimiz ilk maçını 23 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ile oynayacakİSTANBUL / DHAÜmit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3.

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası 16 Takımla Yapılacak, System.String[]
Milliler, 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile eşleşti

Millilerimiz ilk maçını 23 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ile oynayacak

İSTANBUL/ DHA

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile karşılaşacak.

UEFA, 2021 yılında yapılacak U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak takım sayısının 12'den 16'ya çıkarılmasına karar verdi.

Macaristan ile Slovenya ortaklığında gerçekleştirilecek 2021 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası elemelerine 8 grupta 6 takım, bir grupta ise 5 takım katılacak. Gruplarını lider tamamlayan 9 takım ile en iyi grup ikincisi şampiyonaya doğrudan katılma hakkını elde edecek.

U21 2021 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Macaristan ve Slovenya da organizasyona direkt katılacak. Turnuvada yer alacak son 4 takım ise grup ikincilerinin oynayacağı play-off karşılaşmaları ile belirlenecek. Grubu ikinci sırada bitiren 8 ülke Kasım 2020'de play-off maçları oynayacak ve eşleşmeyi galip bitiren taraf Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Ümit Milli Takımımız, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile mücadele edecek. Millilerimiz ilk maçını 23 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ile oynayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:06 Kaynak: DHA

Spor
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