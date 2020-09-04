U21 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye evinde Andorra'yı 1-0'lık skorla mağlup etti - Son Dakika

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçında Türkiye evinde Andorra'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada ceza sahası içinde seken topla buluşan Guillen'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
29. dakikada Güven'in sağ taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan'ın kafasında meşin yuvarlağı kaleci Pires, iki hamlede kontrol etti.
33. dakikada Izquierdo'nun ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Ubach'ın şutunu kaleci Ersin kurtardı.
41. dakikada Gomes'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak önce direğe ardından savunmaya çarpıp kornere çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada ceza sahasına giren Halil'in verdiği pasta topla buluşan Rıdvan'ın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
48. dakikada sol tarafta topla buluşan Doğukan'ın ceza sahası içine açtığı ortada Güven'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
79. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Faruk'un verdiği pasta Erkan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Matthew de Gabrielle xx, Edward Spiteri xx, Mitchell Scerri xx
Türkiye: Ersin xx, Bünyamin xx, Hüseyin xx, Ravil xx, Rıdvan xx, Berat xx, Ali Kaan xx (Erkan dk. 46 xx), Doğukan xxx (Oğulcan dk. 76 xx), Ömer Faruk xx (Berkan dk. 90+1 ?), Halil xx (İlker dk. 65 xx), Güven xxx (Metehan dk. 90+1 ?)
Yedekler: Taha, Berkay, Erdoğan, Cemali
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Andorra: Pires xx, Torres xx, Alavedra xx, Vales xx, Gullen xx, Fernandez xx (Miquel Torres dk. 86 ?), Izquierdo xx (Bonell dk. 79 xx), Rebelo xx (Pubill dk. 69 xx), Ubach xx, Ricard Fernandez xx
Yedekler: Teixeira, Guerrero, Palau, Canovas, Suarez
Teknik Sorumlu: Eloy Casals
Gol: Güven Yalçın (dk. 48) (Türkiye)
Sarı kartlar: Izquierdo, Vales (Andorra), Berat, Doğukan, Ömer Faruk (Türkiye)
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 23:02 - Kaynak: İHA
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