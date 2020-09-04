U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Andorra: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Andorra: 0 (İlk yarı)

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Andorra'yı ağırlıyor.

U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Andorra: 0 (İlk yarı), System.String[]

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Andorra'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada ceza sahası içinde seken topla buluşan Guillen'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

29. dakikada Güven'in sağ taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan'ın kafasında meşin yuvarlağı kaleci Pires, iki hamlede kontrol etti.

33. dakikada Izquierdo'nun ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Ubach'ın şutunu kaleci Ersin kurtardı.

41. dakikada Gomes'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak önce direğe ardından savunmaya çarpıp kornere çıktı.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Matthew de Gabrielle xx, Edward Spiteri xx, Mitchell Scerri xx

Türkiye: Ersin xx, Bünyamin xx, Hüseyin xx, Ravil xx, Rıdvan xx, Berat xx, Ali Kaan xx, Doğukan xx, Ömer Faruk xx, Halil xx, Güven xx

Yedekler: Taha, Metehan, Berkay, Erdoğan, Berkan, İlker, Oğulcan, Erkan, Cemali

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Andorra: Pires xx, Torres xx, Alavedra xx, Vales xx, Gullen xxx, Fernandez xx, Izquierdo xx, Rebelo xx, Ubach xx, Ricard Fernandez xx

Yedekler: Teixeira, Guerrero, Palau, Pubill, Canovas, Suarez, Miquel Torres, Bonell

Teknik Direktör: Eloy Casals

Sarı kartlar: Izquierdo (Andorra), Berat, Doğukan, Bünyamin (Türkiye)

(İHA)

Andorra, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 21:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Andorra: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


Son Dakika

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