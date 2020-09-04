U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Andorra: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Andorra'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada ceza sahası içinde seken topla buluşan Guillen'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
29. dakikada Güven'in sağ taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan'ın kafasında meşin yuvarlağı kaleci Pires, iki hamlede kontrol etti.
33. dakikada Izquierdo'nun ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Ubach'ın şutunu kaleci Ersin kurtardı.
41. dakikada Gomes'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak önce direğe ardından savunmaya çarpıp kornere çıktı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Matthew de Gabrielle xx, Edward Spiteri xx, Mitchell Scerri xx
Türkiye: Ersin xx, Bünyamin xx, Hüseyin xx, Ravil xx, Rıdvan xx, Berat xx, Ali Kaan xx, Doğukan xx, Ömer Faruk xx, Halil xx, Güven xx
Yedekler: Taha, Metehan, Berkay, Erdoğan, Berkan, İlker, Oğulcan, Erkan, Cemali
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Andorra: Pires xx, Torres xx, Alavedra xx, Vales xx, Gullen xxx, Fernandez xx, Izquierdo xx, Rebelo xx, Ubach xx, Ricard Fernandez xx
Yedekler: Teixeira, Guerrero, Palau, Pubill, Canovas, Suarez, Miquel Torres, Bonell
Teknik Direktör: Eloy Casals
Sarı kartlar: Izquierdo (Andorra), Berat, Doğukan, Bünyamin (Türkiye)
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 21:32 - Kaynak: İHA
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