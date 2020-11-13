U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Avusturya'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısını Avusturya 1-0 önde kapattı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
34. dakikada Güven'in pasında ceza sahasında topla buluşan Halil'in şutu yandan az farkla auta çıktı.
36. dakikada Türkiye ceza sahası içinde Rıdvan'ın ayağına takılan topu kapan Arase'nin şutu yerden filelerle buluştu. 0-1
44. dakikada Güven Yalçın'ın ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruş, az farkla üstten dışarı çıktı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Novak Simovic xx, Theodoros Georgiou xx, Gergo Vigh – Tarsonyi xx
Türkiye: Ersin Destanoğlu x, Bünyamin Balcı xx, Hüseyin Türkmen x (Atakan dk. 25 xx), Ravil Tagir xx, Rıdvan Yılmaz x, Berat Özdemir xx, Erkan Eybil xx, Ömer Faruk xx, Halil Dervişoğlu xx, Güven Yalçın xx, Ali Akman xx
Yedekler: İrfan Can, Berkan, Arda, Melih, Kerem, İlker, Serkan, Cemali
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Avusturya: Ehmann xx, Thurnwald xx, Klarer xx, Maresic xx, Schnegg xx, Danso xx, Wöber xx, Arase xxx, Grüll xx, Wolf xx, Nussbaumer xx
Yedekler: Lawal, Helac, Greiml, Müller, Tartarotti, Adamu, Celic, Schmidt, Lukacevic
Teknik Direktör: Werner Gregoritsch
Goller: Arase (dk. 36) (Avusturya)
-İHA-
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 - Avusturya: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor