U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 - Avusturya: 1 (İlk yarı)

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum

Rusya maçı öncesi millilerde Orkun Kökçü ile Mert Çetin sakatlandı

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