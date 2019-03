U21 Ligi 24.hafta

U21 Ligi 24.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş A.Ş karşı karşıya geldi. Sümer Stadında oynanan karşılaşmada konuk ekip Beşiktaş sahadan 3 puanı 3 golle aldı. İstikbal Mobilya Kayserispor U21 takımı tam 14 haftadır kazanamıyor.Stat: Sümer StadıHakemler: Burak Kamalak xx, Ömer Gökay Çalımlı xx, Muhammet Alperen Çetiz xxİstikbal Mobilya Kayserispor U21: Mehmet Başer x, Bora Barlas x, Burak Şeftali x, Adem Doğan x, Uğurcan Gülay x, Ercan Çiftçi x, Sezer Sever x, ( Recep Tayyip Göktepe x dk 46) Ahmet Zekeriya Kartal x, Selahattin Seyhun x, Mustafa Buğra İlter x, (İsmail Dayı x dk 46) Samet Ali Özek x, (Oktay Kuzuimam x dk 67)Beşiktaş A.Ş U21: Ersin Destanoğlu xxx, Mehmet Yılmaz xxx, Tolga Armağan xxx, (Berke Doğukan Önde xx dk 70) Berkay Can xxx, Erdem Seçgin xxx, Alihan Bel xxx, Kayra Kartal Yılmaz xxx, Uygar Ata Ergeç xxx, Oğuzhan Aydoğan xxx, (Hazar Torunoğlulları xx dk 46) Yusuf Can Abay xxx, ( Metin Güler xx dk 77)Goller: Kayra Kartal Yılmaz dk 21, Dk.42 Mehmet Başer (kk), Dk.88 Berke Doğukan Önde (Beşiktaş A.Ş U-21)Sarı Kartlar: Uğurcan Gülay, Selahattin Seyhun, Oktay Kuzuimam, Ercan Çifci, Mehmet Başer, Recep Tayyip Göktepe (İstikbal Mobilya Kayserispor U21) Metin Güler, Yusuf Can Abay, Mehmet Yılmaz, Tolga Armağan (Beşiktaş A.Ş U21) - KAYSERİ