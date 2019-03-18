Son Dakika Haberleri: U21 Ligi 26.hafta

U21 Ligi 26.hafta

32 dakika önce

U21 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 26.haftasında dün sahasında oynadığı maçta Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretini sürdürüyor.

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U21 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 26.haftasında dün sahasında oynadığı maçta Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretini sürdürüyor.

Stat: Sümer Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Gamze Durmuş xx, Alper Adıyaman xx, Vuslat Ay xx

İ.M.Kayserispor: Berke Kaya xx, Kürşat Kubilay Yeniay xx (Barış Emirhan x dk 70), Batuhan İlhan xx, Adem Doğan xx, Uğurcan Gülay xx, İsmail Dayı xx, Taner Gümüş xx, A. Zekeriya Kaya xx, Selahattin Seyhun xx, Mustafa Buğra İlter xx (Serkan Yıldız x dk 83), Oktay Kuzuimam xx (Sezer Sever x dk 83)

Medipol Başakşehir: Ömercan Avcı xxx, Burak Can Alakuş xxx, Emre Kaplan xxx, Adnan Emir Koldere xxx, Sefa Çollak xxx (Muhammed Numan x dk 85), Osman Hanoğlu xxx (Tarık Emir Özdemir x dk90+2) İlyas Bilen xxx, Enes Karakuş xxx, Muhammer Emin İmir xxx, Kemal Kadir Durmuş xx (Yaşar Acer xx dk 46)

Gol: Sefa Çollak dk 77 (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Uğurcan Gülay, Oktay Kuzuimam, Ahmet Zekeriya Kartal, Adem doğan, Taner Gümüş (İstikbal Mobilya Kayserispor) Muhammet Emir İmir, Osman Hanoğlu (Medipol Başakşehir) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:15 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Başakşehir, Kayserispor, Spor
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