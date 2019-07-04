Son Dakika Haberleri: U21 Ligi'nin kaldırılması kararı değerlendirildi
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U21 Ligi'nin kaldırılması kararı değerlendirildi

1 saat önce

Türk futboluna beklenen katkıyı sağlayamadığı gerekçesiyle U21 Ligi'nin kaldırılması kararının, yapılan değerlendirme toplantısı sonucu doğru olduğu dile getirildi ve ligin oynanmaması konusunda görüş birliğine varıldı.

U21 Ligi'nin kaldırılması kararı değerlendirildi, System.String[]
Türk futboluna beklenen katkıyı sağlayamadığı gerekçesiyle U21 Ligi'nin kaldırılması kararının, yapılan değerlendirme toplantısı sonucu doğru olduğu dile getirildi ve ligin oynanmaması konusunda görüş birliğine varıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ile Süper Lig kulüplerinin altyapı sorumluları, 3 Ağustos 2018 tarihinde TFF tarafından 2018-2019 sezonunda son kez düzenleneceği duyurulan U21 Ligi'nin durumunu gözden geçirmek için bir araya geldi.  Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop ve Hasan Akıncıoğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Genç Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin, Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk ile kulüp temsilcileri katıldı.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türk futboluna beklenen katkıyı sağlayamadığı gerekçesiyle U21 Ligi'nin kaldırılması kararının doğru olduğu dile getirildi ve ligin oynanmaması konusunda görüş birliğine varıldı. Bunun yanı sıra  TFF ve Kulüpler Birliği'nin, bu ligin yerini dolduracak alternatif organizasyonlar üzerinde çalışma yapması kararlaştırıldı.
Ayrıca TFF'nin antrenör eğitimi ve Grassroots konularında kulüplere danışmanlık hizmeti vereceği bilgisi kulüp temsilcilerine aktarıldı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:24 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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