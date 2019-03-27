Son Dakika Haberleri: U21 Milli Takımlar Antalya Cup'ta Şampiyon Ukrayna

U21 Milli Takımlar Antalya Cup'ta Şampiyon Ukrayna

29 dakika önce

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen U21 Milli Takımlar Antalya Cup 2019'un şampiyonu Ukrayna oldu.

U21 Milli Takımlar Antalya Cup'ta Şampiyon Ukrayna, System.String[]


Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen U21 Milli Takımlar Antalya Cup 2019'un şampiyonu Ukrayna oldu.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen ve Estonya, Ukrayna, Makedonya, Kazakistan ve Litvanya'nın mücadele ettiği U21 Milli Takımlar Antalya Cup 2019 tamamlandı. Bir hafta süren müsabakalar sonucu 7 puan toplayan Ukrayna şampiyon olarak 3 bin Euro ödülü kazanırken, 5'er puanla Litvanya ve Estonya ikinciliği paylaştı.

Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımların kupa ve ödülleri Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Temsilcisi Ahmet Köksalan, Antalya Futbol Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan tarafından verildi.

Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya, Türkiye'de turizmin başkentidir. Hepinizi Antalya'da ağırlamanın onurunu, sizleri burada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Futbolda, Antalya sizlere güzel bir imkan sağlıyor. Bir hafta boyunca Antalya'nın güzelliklerini görme imkanı yaşadınız dedi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:02 Kaynak: DHA

Ukrayna, Antalya, Spor
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