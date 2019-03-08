U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Rüzgarı Esiyoe

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonada bugün sabah seansında serbest stil müsabakaları başladı.



57 kiloda Şaban Kızıltaş ilk turda Macar Gamzatgadzhi Khalivov'u 10-0, çeyrek finalde Alman Nico Megerle'yi 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi akşam seansında Ukrayna'dan Andrii Yatsenko ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.



79 kiloda Ramazan İshak Sarı çeyrek finalde Avusturya'lı Simon Christian Hartmann'ı 15-2 yenerek adını yarı finale yazdıran diğer sporcumuz oldu. Ramazan yarı finalde Ukrayna'dan Adlan Bataiev ile karşılaşacak. Ülkemizi 97 kiloda temsil eden İbrahim Çiftci ise çeyrek finalde Sırp Aleksandar Pamtelic'i 10-0 sayı tuşu ile mağlup ederek yarı finalist oldu. İbrahim Çiftçi yarı finalde Gürcü Givi Matcharashvili ile karşılaşacak. 65 kiloda mücadele eden Selim Kozan ilk turda Belarus'tan Dzianis Maksimau'yu 11-0 sayı tuşu ile mağlup etti. İkinci turda üstün götürdüğü maçta Ermeni rakibi Vazgen Tevanyan'a şanssız bir şekilde mağlup oldu. 70 kilodaki temsilcimiz Ömer Faruk Cayır ise ilk turda karşılaştığı Oleksii Boruta'ya yenildi.



Kadınlarda 2 bronz maçı var



U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün yarı finalde kaybeden 2 güreşçimiz bu akşam bronz madalya kazanmak için mindere çıkacak. Ülkemizi 53 kiloda temsil eden Zeynep Yetgil Bulgar Krasimir Petrova ile, 57 kiloda Elif Yanık ise Belarus'lu Valeria Yarmola ile karşı karşıya gelecek. Bu akşamki maçlarla birlikte Kadınlar müsabakaları tamamlanmış olacak.



Türkiye şu ana kadar Greko-Romen stilde 8, kadınlarda 2 olmak üzere toplam 10 madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

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