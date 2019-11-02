Son Dakika Haberleri: U23 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kiloda mindere çıkan Ekrem Öztürk, bronz madalya...
Son Dakika Spor U23 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kiloda mindere çıkan Ekrem Öztürk, bronz madalya...

U23 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kiloda mindere çıkan Ekrem Öztürk, bronz madalya...

7 saat önce

U23 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kiloda mindere çıkan Ekrem Öztürk, bronz madalya kazandı.

U23 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kiloda mindere çıkan Ekrem Öztürk, bronz madalya..., System.String[]

U23 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kiloda mindere çıkan Ekrem Öztürk, bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:17 Kaynak: İHA
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