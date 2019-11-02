U23 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kiloda mindere çıkan Ekrem Öztürk, bronz madalya...
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U23 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kiloda mindere çıkan Ekrem Öztürk, bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:17 Kaynak: İHA
U23 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kiloda mindere çıkan Ekrem Öztürk, bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
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