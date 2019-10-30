Son Dakika Haberleri: U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Osman Göçen'den bronz madalya
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U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Osman Göçen'den bronz madalya

50 dakika önce

U23 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen bronz madalya kazandı.

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Osman Göçen'den bronz madalya, System.String[]

U23 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen bronz madalya kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden U23 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde 86 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Osman Göçen, Moğol rakibi Gankhuyag Ganbaatar'ı 3-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu. Osman Göçen, Filipinli, Ukraynalı ve Kanadalı rakiplerini sayı tuşuyla yendi yarı finalde İranlı Kamran Ghorban Ghasempour'a maç 4-4 iken son puanla kaybetti ve bronz madalya için repesajdan gelen dünya 3. Moğol rakibi Gankhuyag Ganbaatar ile karşılaştı. Rakibini 3-0 mağlup eden Göçen, Türkiye'ye ikinci bronz madalyayı kazandırdı.

Bugün bronz madalya mücadelesine çıkan diğer Türk güreşçi 74 kilodaki Fazlı Eryılmaz ise Avrupa 3.'sü Gürcü rakibi Giorgi Sulava'ya yenilerek dünya 5.'liği elde etti.

(İHA)

Macaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
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