- U23 Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Macaristan'a gidiyor

İSTANBUL - U23 Dünya Güreş Şampiyonası 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de düzenlenecek.

Zorlu şampiyonada mindere ilk olarak serbest stildeki güreşçiler çıkacak. Teknik Direktör İshak İrbaykhanov yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan milliler, yarın Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'ye hareket edecek. Milliler 31 Ekim tarihinde yurda dönecek. Serbest milli takımda kadrosunda şu isimler bulunuyor:

57 Kg: Ahmet Duman

61 Kg: Selahattin Sert

65 Kg: Selim Kozan

70 Kg. Enes Uslu

74 Kg: Fazlı Eryılmaz

79 Kg: Ramazan Sarı

86 Kg: Osman Göçen

92 Kg: Erhan Yaylacı

97 Kg: İbrahim Çiftçi

125 Kg. Salim Ercan

Kadın milliler, 28 Ekim'de gidecek

23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yer alacak Kadın Güreş Takımı ise 28 Ekim tarihinde Macaristan'a gidecek. Ay-yıldızlılar, 2 Kasım tarihinde yurda dönecek. Milli takımda şu isimler yer alıyor:

50 Kg: Zehra Demirhan

53 Kg: Zeynep Yetgil

55 Kg: Mehlika Öztürk

57 Kg: Eda Tekin

59 Kg: Elif Yanık

62 Kg: Cansu Aksoy

65 Kg: Yağmur Çakmak

68 Kg: Kadriye Aksoy

72 Kg: Beste Altuğ

76 Kg: Ayşegül Özbeğe

Son olarak grekoromen takımı sahne alacak

Serbest ve kadın milli takımlarının ardından U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere son olarak grekoromen stildeki sporcular çıkacak. 30 Ekim tarihinde Macaristan'a hareket edecek olan milliler 4 Kasım tarihinde yurda dönecek. Grekoromen stilde mücadele edecek olan sporcular ise şunlar:

55 Kg: Ekrem Öztürk

60 Kg: Ahmet Duyar

63 Kg: Mehmet Çeker

67 Kg: Hacı Karakuş

72 Kg: Cengiz Arslan

77 Kg: Serkan Akkoyun

82 Kg: Salih Aydın

87 Kg: Ali Cengiz

97 Kg: İbrahim Tığcı

130 Kg: Osman Yıldırım

Musa Aydın: "U23 Dünya Güreş Şampiyonası büyük önem taşıyor"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın gelecek vadeden bir kadro ile Macaristan'da mücadele edeceklerini belirterek, "Büyüklerde Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarılar elde ettik. 70 yıl aradan sonra 6 şampiyonluk aldık. Ayrıca Cumhuriyet tarihinde ilk kez 16 madalya kazandık. Bu büyük başarı bizleri rehavete götürdü. Dolayısıyla dünya şampiyonasında aynı başarıyı gösteremedik. Ama olimpiyatlar öncesinde bu durum hatalarımızı görmemizi sağlayacak. Bizler, teknik ekip,antrenörler ve sporcu arkadaşlar kendimizi çek ederek eksik yönlerimizi tespit edeceğiz. Şampiyona biter bitmez bu konu üzerinde gerekli çalışmalara başladık. İnşallah Olimpiyatlarda başarılı olacağız" diye konuştu.

U23 Dünya Şampiyonası'nın milli takımın oluşturulması açısından çok önemli olduğunu ifade eden Aydın, "Burada mücadele edecek olan sporcular bizleri olimpiyatlarda temsil etmeye aday olan isimler. Macaristan'dan döndüğümüzde tek tek değerlendirme toplantıları yapacağız" dedi. Olimpiyat kotası hedeflerini de açıklayan başkan Musa Aydın, "En az 8, en fazla 12 kota bekliyoruz. Biliyorsunuz her sıklette 2016 yılında 23 kota vardı, şimdi 16 kotaya düştü. Bazı branşlarda kota almak önemli olabilir ama güreşte kota almak yetmiyor. Türk spor tarihine baktığınızda 92 madalyanın 63'ünü Güreş branşında kazandık. 39 altın madalyanın 29'unu güreş olarak bizler aldık. Beklenti ve sorumluluğumuz yüksek. Bunun bilincinde çalışıyoruz. İnşallah bundan önceki Olimpiyatlarda olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.