U23 Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'den 4 Madalya
55 dakika önce
Akdeniz U23 Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 4 gümüş madalya kazadı.
Akdeniz
U23 Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye
4 gümüş madalya kazadı.
22 ülkenin katılımıyla Fransa
'nın Miramas kentinde gerçekleştirilen Akdeniz U23 Salon Atletizm Şampiyonası'na 13 atletle katılan Türkiye, organizasyondan dört gümüş madalya çıkardı.
60 metrede Mizgin Ay, yüksek atlamada Merve Menekşe, gülle atmada Aysel Yılmaz
ve Alperen Karahan şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.
Gülle atma erkeklerde yarışan Alperen Karahan, 17.69'luk derecesiyle müsabakayı Yunan Mouzenidis'in ardından ikinci olarak oldu. Kadınlar Gülle Atma'da Aysel Yılmaz 14.07 ile ikinciliği alırken, 60 metre finalinde Mizgin Ay en iyi ikinci derecesi olan 7.44 ile kürsüye çıktı. Yüksek'te Merve Menekşe 1.76 atlarken, Fransız Elise Le Dieu de Ville'in ardından mücadeleyi 2'nci sırada tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:12 Kaynak: DHA
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