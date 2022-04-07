U23 Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı kampa girdi - Son Dakika
Üye Girişi

U23 Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı kampa girdi

07.04.2022 09:47

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı, Tayland'ın Phuket kentinde 8-16 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Yalova'da kampa girdi.

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı, Tayland'ın Phuket kentinde 8-16 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Yalova'da kampa girdi.

Milli takım başantrenörü Ayhan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir'den sonraki ikinci kamp sürecinde 90. Yıl Spor Salonu'nda 20 sporcuyla antrenmanlara devam ettiklerini söyledi.

Kampta seçecekleri sporcularla şampiyonaya gideceklerini belirten Şahin, "Rakiplerimiz güçlü ama bizim hedefimiz kürsü. Sporcularımız da bunun bilincinde. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi planlıyoruz." dedi.

Takımın daha önce Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olduğunu hatırlatan Şahin, "Başarılı ve kendini kanıtlamış bir takım ama o jenerasyondan yaşı uymayan sporcularımız mevcut. Biz onların yerini doldurmaya çalışıyoruz. Kadromuzu ona göre şekillendireceğiz. Şampiyonaya kadar 16 sporcuyla hazırlanacağız. 12 kişiyle gideceğimiz şampiyonaya bu doğrultuda devam ediyoruz. Güçlü bir takımız. Hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Taşoğlu: "Elimden gelen her şeyi yapacağım"

Basketbolculardan Bilal Mert Taşoğlu, Dünya Şampiyonası kadrosuna girmek ve orada başarılı bir performans sergilemek istediğini dile getirdi.

Bu kamp sürecini de iyi geçirip turnuvada oynamak istediğini anlatan Taşoğlu, "Dünya Şampiyonası'nda olmak anlatılamayacak bir şey. Oraya gidip, bu duyguyu yaşamak istiyorum. Milli formayla Türk bayrağını dalgalandırmak en büyük hayalim. Bunun içinde elimden gelen her şeyi yapacağım." açıklamasını yaptı.

Avrupa dördüncüsü olan takımda yer alan Hasan Efetürk ise uluslararası organizasyonlarda kendilerini ispatladıklarını aktararak, "Allah'ın izniyle Türkiye'ye dünya kupasını getireceğimize inanıyoruz. Heyecanımız var. Takımımız yeni bir jenerasyon. Ülkemizi orada en iyi şekilde temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

U23 Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı kampa girdi
U23 Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı kampa girdi
U23 Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı kampa girdi
U23 Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı kampa girdi

YORUMLAR
500
Bileğinin hakkıyla madalyasını alıp milli takıma girdi Bileğinin hakkıyla madalyasını alıp milli takıma girdi Engelli gencin tekerlekli sandalye sevinci Engelli gencin tekerlekli sandalye sevinci

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel U23 Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı kampa girdi - Son Dakika


Son Dakika
10:52 7 Nisan gram altının fiyatı 913 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:50 Yükseklik korkusunu unuttu, eğlenmek için anıtın üzerine çıktı! İmdadına itfaiye yetişti
10:49 KDV indirimi ile ilgili flaş detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Zincir marketleri denetleyin, raporlama yapın
10:43 Midesinden iki neşter ucu çıkarıldı, açıklaması şöyle oldu: Ekmekle yutmuş olabilirim!
10:33 "Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu
10:30 Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
10:26 Sadece 1 golü kaldı! Gomis Nonda'yı yakalarsa aslan maskesi takıp sevinecek
10:13 Türkiye'yi ayağa kaldıran "ezan şakası" videosunu yapan gençler konuştu: İftardan önce değil, 10 dakika sonra açtık!
10:11 İrem Derici oyuncu Murat Balcı'yı ifşa etti: Çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz
10:03 Bryan Robson'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: En ürkütücü yerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 11:00:50. #1.12#
SON DAKİKA: U23 Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı kampa girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement