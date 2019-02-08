U23 Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başladı
4 dakika önce
TÜRKİYE Güreş Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen U23 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası başladı.
TÜRKİYE Güreş Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen U23 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası başladı.
Osman Sayın Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan şampiyonaya 100 takımdan 500 sporcu katılıyor. 10 siklette yapılacak olan ve 3 gün sürecek şampiyona 10 Şubat'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Spor salonu
Güreşten detaylar
- Kahramanmaraş
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:54 Kaynak: DHA
Dansçı Olarak Getirilip, Konsomatrislik Yaptırılan Yabancı Uyruklu 66 Kadın Kurtarıldı
DNA Testi Sonucu Küçük Kızı İstismar Edenin, Sapık Dayısı Olduğu Ortaya Çıktı
Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar
Ünlü Rallici Burcu Çetinkaya, Kocası CHP'den Aday Olunca İşinden Kovuldu