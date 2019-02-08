Son Dakika Haberleri: U23 Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başladı

U23 Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başladı

7 dakika önce

TÜRKİYE Güreş Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen U23 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası başladı.

U23 Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başladı, System.String[]


TÜRKİYE Güreş Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen U23 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası başladı.

Osman Sayın Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan şampiyonaya 100 takımdan 500 sporcu katılıyor. 10 siklette yapılacak olan ve 3 gün sürecek şampiyona 10 Şubat'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. - Koçkahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:55 Kaynak: DHA

Spor
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