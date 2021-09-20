Üye Girişi
UAEA 65. Genel Kurul Toplantısına İran'ın nükleer faaliyetleri damgasını vurdu - Son Dakika

UAEA 65. Genel Kurul Toplantısına İran'ın nükleer faaliyetleri damgasını vurdu

20.09.2021 20:35
UAEA 65. Genel Kurul Toplantısına İran'ın nükleer faaliyetleri damgasını vurdu, System.String[]

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 65. Genel Kurul Toplantısında, İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik değerlendirmeler öne çıktı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 65. Genel Kurul Toplantısında, İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik değerlendirmeler öne çıktı.

Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'nde 5 gün sürecek UAEA 65. Genel Kurul Toplantısı, üye ülkelerin üst düzey temsilcilerinin katılımıyla başladı.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, açılış konuşmasında, Genel Kurul Toplantılarının iki yıldır yeni tip koranavirüs (Kovid-19) gölgesinde gerçekleştiğini belirterek, dünya genelinde etkili olan salgına karşı Ajansın yaptığı çalışmalara değindi.

Grossi, bu yılki toplantı kapsamında düzenlenecek bilimsel forumda zoonotik hastalıklarla mücadelede nükleer bilimin rolünün ele alınacağını aktardı.

İran'ın nükleer faaliyetleri

Ajansın üye ülkelerin nükleer faaliyetlerine yönelik sürdürdüğü temel görevlerinden nükleer programların güvenlik denetimi, doğrulama ve izleme çalışmalarına da değinen Grossi, özellikle İran'la yaşanan sorunları dile getirdi.

Grossi, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması kapsamında bu ülkenin şubattan itibaren taahhütlerini yerine getirmeyi durdurmasıyla Ajansın doğrulama ve gözlem faaliyetlerinde ciddi aksamalar yaşadığını hatırlattı.

Bu doğrultuda 11 Ağustos'ta İran'a yaptığı ziyarete değinen Grossi, İranlı yetkililerle kurumun bu ülkenin nükleer faaliyetlerini doğrulama ve gözlem çalışmalarını sağlayan kamera ve benzeri teknik ekipmanların bakımı, hafıza kartlarının değiştirilmesi gibi hususlarda anlaştıklarını kaydetti.

Grossi, İran'la çözüme kavuşturulması gereken çeşitli konular olduğunu, bunun içine Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere Viyana'ya gelen İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile görüşeceğini, yakın bir tarihte ise Tahran'a bir ziyaret gerçekleştireceğini yineledi.

İran'dan ABD'ye yanlış politikaları düzeltme çağrısı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami de toplantıda, ABD'nin KOEP'ten tek taraflı çekilmesi sonucunda yaşanan sürece değinerek, bu ülkenin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımların yalnız ülkesini değil üçüncü ülkeleri de olumsuz etkilediğini anlattı.

İslami, ABD'nin İran'a yönelik baskı politikalarının iflas ettiğini, bu ülkenin yaptırımları kaldırması ve uluslararası hukuka riayet etmesi gerektiğini belirterek, "Şimdi yanlış politikaları düzeltmenin ve öncelikli olarak tüm yaptırımları pratik, etkili ve doğrulanabilir bir şekilde kaldırmanın zamanı geldi." diye konuştu.

Ülkesinin Ajansla her zaman iş birliği içinde olduğunu belirten İslami, bununla beraber Ajansın çalışmalarında tarafsız, siyasallaşmaktan uzak ve profesyonelliğini muhafaza etmesi gerektiğini savundu.

İslami, nükleer güvenliğin korunması ve nükleer silahların oluşturduğu tehdide dikkati çekerek, bu hususta ayrım yapılmaksızın bütün ülkelerin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasına (NPT) uyması gerektiğini ifade etti.

Orta Doğu'nun nükleer silahlardan arınmış bir bölge olması yönünde ülkesinin inisiyatif aldığını belirten İslami, İsrail'in gizli askeri nükleer faaliyetlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

"İran nükleer anlaşmasının uygulanması için çabalar sürüyor"

ABD Enerji Bakanı Jennifer M. Granholm da nükleer güvenliğin sağlanması, iklim değişikliği ve karbon emisyonun azaltılması doğrultusunda ülkesinin yaptığı çalışmalara değindi.

Granholm, ABD Başkanı Joe Biden'ın Genel Kurula hitaben kaleme aldığı mesajını okudu.

Başkan Biden mesajında, "Tüm ülkeleri, (NPT'nin) Ek Protokolü evrensel bir nükleer silahsızlanma standardı olarak benimsemeye çağırıyorum. Bu bağlamda ABD olarak İran nükleer anlaşmasının karşılıklı olarak uygulanmasına dönüşün sağlanması ve Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için çabalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UAEA 65. Genel Kurul Toplantısına İran'ın nükleer faaliyetleri damgasını vurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, düğün salonuna girerken görüntü alan kameraman havuza düştü 19:50 Kılıçdaroğlu, düğün salonuna girerken görüntü alan kameraman havuza düştü Sıfır otomobillerde 19:29 Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler 18:50 Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler
Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi 18:13 Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi Okul servisinde 2 öğrenciyi öldüren eski muhtar ilk kez hakim karşısına çıktı: Oğlumu taciz etmişlerdi 17:49 Okul servisinde 2 öğrenciyi öldüren eski muhtar ilk kez hakim karşısına çıktı: Oğlumu taciz etmişlerdi Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor 16:38 Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu 15:46 Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti 14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti

Son Dakika Haberleri
18:50 Metrobüs üstünde kıta değiştiren YouTuber serbest kaldı: Dersimi aldım, bir daha yapmayacağım
18:49 Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler
18:12 Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi
18:12 Alanya'da kan donduran olay! Klima motoruna asılı cansız erkek bedeni bulundu
17:59 Sosyal medya hesabında soyadını değiştiren Ece Erken, "Ayrılık" iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi
17:55 Şenol Güneş'ten önemli fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan daha azını aldı
17:28 Son Dakika: ABD, ülkeye gelecek yabancılara aşı zorunluluğu getiriyor
17:26 Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor
17:25 Dehşeti yaşatan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti
17:16 Düğün günü skandal olay! Gelin, damadı terk edip eski sevgilisi olan kuzeniyle kaçtı
Apple, IOS 15 güncellemesini yayınladı! 2015'te çıkan 6S de yararlanabilecek Apple, IOS 15 güncellemesini yayınladı! 2015'te çıkan 6S de yararlanabilecek         
20:36
Ciddi kan kaybeden Güldür Güldür Show 2 Ekim'den itibaren yeni bölümleriyle ekrana gelecek Ciddi kan kaybeden Güldür Güldür Show 2 Ekim'den itibaren yeni bölümleriyle ekrana gelecek         
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi'nin açılışını yaptı! İşte yeni binadan ilk görüntüler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi'nin açılışını yaptı! İşte yeni binadan ilk görüntüler         
19:14
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
Yasemin Bozkurt, yıllar sonra itiraf etti: Elimde Hülya Avşar'a ait seneler öncesinden mektup var Yasemin Bozkurt, yıllar sonra itiraf etti: Elimde Hülya Avşar'a ait seneler öncesinden mektup var         
18:06
Bülent Arınç'tan artan ev ve yurt kiralarıyla ilgili yorum: Dindarların gazabından korkmak lazım Bülent Arınç'tan artan ev ve yurt kiralarıyla ilgili yorum: Dindarların gazabından korkmak lazım         
17:14
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum         
15:08
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören: Hep birlikte sebebin olduk yiğidim Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören: Hep birlikte sebebin olduk yiğidim         
14:27
Bin yüz kişiye uygulanan TURKOVAC'ta herhangi bir yan etkiye rastlanmadı Bin yüz kişiye uygulanan TURKOVAC'ta herhangi bir yan etkiye rastlanmadı         
14:03
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi         
12:58
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk         
11:41
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 21:00:13. #1.12#
SON DAKİKA: UAEA 65. Genel Kurul Toplantısına İran'ın nükleer faaliyetleri damgasını vurdu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement