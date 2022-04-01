UAEA Başkanı: "Ajans, Ukrayna'daki nükleer güvenlik için çalışmaya başladı" - Son Dakika
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UAEA Başkanı: "Ajans, Ukrayna'daki nükleer güvenlik için çalışmaya başladı"

01.04.2022 18:03
UAEA Başkanı: "Ajans, Ukrayna'daki nükleer güvenlik için çalışmaya başladı"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna ve Rusya ile ayrı ayrı uzlaşı sağlayarak, bu ülkedeki nükleer güvenlik ve emniyet için gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna ve Rusya ile ayrı ayrı uzlaşı sağlayarak, bu ülkedeki nükleer güvenlik ve emniyet için gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi.

UAEA Başkanı Grossi, Ukrayna ziyareti sonrası Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Grossi, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından iki tarafla da görüşerek üçlü bir çalışma şablonu üzerinde uzlaşı sağlanmasının hedeflendiğini ancak daha sonra bu yaklaşımda değişiklik olduğunu belirtti.

Hem Rusya hem de Ukrayna tarafıyla yarı uzlaşı sağlandığını, nasıl bir yol izleneceğine ilişkin bir liste oluşturulduğunu ifade eden Grossi, "Ajans, yardım sağlamaya başladı. Ziyaretim sırasında buradaki farklı yerler için ihtiyaç duyulan çeşitli mobil radyasyon denetim ekipmanlarını beraberimizde götürmüştük. Böylelikle çalışmalarımız başlamış oldu." dedi.

Grossi, Ukrayna için yapılacak çalışmaların çeşitlilik arz ettiğini, hem teknik danışmanlık hem de ihtiyaç duyulan ekipmanların sağlanmasına ilişkin görüşmelerin yapılacağını, buna ek olarak UAEA'ya üye bazı ülkelerin de yardım etme teklifinde bulunduklarını dile getirdi.

"Acil durum hızlı yardım mekanizması"

Grossi, görüşmeler kapsamında "acil durum hızlı yardım mekanizması" oluşturmayı hedeflediklerine değinerek, bu mekanizmanın olası bir durumda gerekli uzmanların ihtiyaç duyulan bölgeye gönderilmesi, sorunun ivedilikle çözüme kavuşturulması gibi hususları içerdiğini anlattı.

Nükleer tesislerin durumuna göre Ajanstan teknik ekiplerin bölgeye gönderilmesinin de değerlendirildiğini ancak kalabalık bir grubun buraya sevk edilmesinin riskli olacağını belirten Grossi, savaş konuşları nedeniyle lojistikte de giderilmesi gereken bazı hususların olduğunun altını çizdi.

Rusların Çernobil'den çekilmesi doğru yönde atılmış bir adım

Grossi, Rus güçlerinin dün Çernobil Nükleer Santrali'nden ayrılarak, buranın kontrolünü yeniden Ukraynalı yetkililere bırakmasına da değinerek, "Bu adım şüphesiz doğru yönde atılmış bir adımdır. Başından itibaren nükleer tesisin kendi doğal işletmecileri tarafından işletilmesi gerektiğini, oradaki kişilerin normal şartlarda çalışması gerektiğini söylüyorduk." diye konuştu.

Bu olumlu adımın ardından Ajansın en kısa sürede Çernobil'e gideceğini ifade eden Grossi, bu santralde yapılması gereken çok fazla işin olduğunu ifade etti.

Grossi, Çernobil'deki radyoaktif duruma ilişkin Ukraynalı yetkililerle iletişim halinde olduklarını, radyoaktif durumun genel itibarıyla iyi olduğunu ancak ağır askeri araçların tesisin bulunduğu alanda hareket etmesinin bölgesel radyoaktif hareketliliğe neden olabileceğini, santralin son durumunun yapılacak incelemelerden sonra anlaşılacağını aktardı.

Nükleer tesislerdeki çalışanların durumunu değerlendiren Grossi, ağır şartlara rağmen görevlilerin büyük özveriyle işlerini yürüttüğünü ve çalışanlara Ajansın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ilettiklerini kaydetti.

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Nükleer, Ukrayna, Rusya, Ajans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UAEA Başkanı: 'Ajans, Ukrayna'daki nükleer güvenlik için çalışmaya başladı' - Son Dakika


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