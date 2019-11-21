Son Dakika Haberleri: UAEA Başkanı Feruta: "İran'daki internet kesintisi, çalışmaları ve güvenliği etkilemedi"
Son Dakika Güncel UAEA Başkanı Feruta: 'İran'daki internet kesintisi, çalışmaları ve güvenliği etkilemedi' - Son Dakika

UAEA Başkanı Feruta: "İran'daki internet kesintisi, çalışmaları ve güvenliği etkilemedi"

6 saat önce

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Geçici Başkanı Cornel Feruta, İran'da benzin zammı protestoları nedeniyle ülke genelinde uygulanan internet erişimi engeli hakkında, "Bildiğim kadarıyla bu kesintinin, müfettişlerimizin çalışmaları ve güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisi olmadı.

UAEA Başkanı Feruta:

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Geçici Başkanı Cornel Feruta, İran'da benzin zammı protestoları nedeniyle ülke genelinde uygulanan internet erişimi engeli hakkında, "Bildiğim kadarıyla bu kesintinin, müfettişlerimizin çalışmaları ve güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisi olmadı." dedi.

Feruta, Yönetim Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cornel Feruta, ağustostan bu yana İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin konularda gerekli açıklamaların zamanında yapılmasının önemine vurgu yaptıklarını hatırlattı.

Bugünkü yönetim kurulu toplantısında da aynı şekilde tam ve zamanında iş birliğinin öneminin teyit edildiğini belirten Feruta, açıklamalardaki zaman vurgusuyla belirli bir tarih ya da sürenin kastedilmediğinin altını çizdi.

UAEA Geçici Başkanı Feruta, İran'da son günlerde yaşanan internet kesintilerinin ajans çalışanlarını nasıl etkilediği sorusunu ise "Bildiğim kadarıyla bu kesintinin, müfettişlerimizin çalışmaları ve güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisi olmadı." şeklinde yanıtladı.

Feruta, yönetim kurulu toplantısında yaptığı konuşmada da İran'a tam ve zamanında iş birliği yapması çağrısında bulunmuştu.

Ankara Ticaret Odası, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:36 Kaynak: AA
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