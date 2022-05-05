UAEA Başkanı Grossi, ROSATOM Genel Müdürü Likhachev ile İstanbul'da bir araya geldi - Son Dakika
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UAEA Başkanı Grossi, ROSATOM Genel Müdürü Likhachev ile İstanbul'da bir araya geldi

05.05.2022 01:02
UAEA Başkanı Grossi, ROSATOM Genel Müdürü Likhachev ile İstanbul'da bir araya geldi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İstanbul'da bir araya geldiği Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü Alexey Likhachev ile Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin durumu görüştü.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İstanbul'da bir araya geldiği Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü Alexey Likhachev ile Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin durumu görüştü.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Grossi'nin ROSATOM Genel Müdürü Likhachev ve bazı üst düzey Rus yetkililerle Türkiye'de bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Grossi'nin, Rus güçlerinin kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'de güvenliğin sağlanmasının öneminin vurgulandığı bu tür profesyonel görüşmeleri sürdüreceği ifade edildi.

Ukrayna'daki nükleer duruma ilişkin son 24 saatte önemli bir gelişme kaydedilmediği belirtilen açıklamada, Başkan Grossi ve beraberindeki heyetin geçen hafta Çernobil Nükleer Santrali'ne düzenlediği ziyaret sonrasında burada güvenlik denetimine ilişkin Ajans merkezine veri akışı sağlayan mekanizmanın tam olarak çalışmaya başladığı bilgisi verildi.

Açıklamada, nükleer güvenlik denetimine ilişkin uzaktan veri aktarımı sağlayan denetim mekanizmalarının ülke genelinde sorunsuz çalıştığı vurgulandı.

Grossi'nin Çernobil ziyareti

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak kabul edilen Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Rus güçlerinin kontrolüne geçmişti.

Grossi'nin başkanlığında Ajans uzmanlarından oluşan bir heyet, yaklaşık bir ay Rus güçlerinin kontrolü altında kalan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki son durumu yerinde incelemek ve ihtiyaç duyulan teknik ekipmanları teslim etmek üzere buraya 26 Nisan'da bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Başkan Grossi, Rus askerlerinin 31 Mart'ta beklenmedik bir şekilde ayrıldığı Çernobil Nükleer Santrali'nin bulunduğu tesiste kazılar yapıldığını, bu alanlardaki radyasyon ölçümlerinin normalin üzerinde çıktığını açıklamıştı.

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Zaporijya, İstanbul, Ukrayna, Nükleer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UAEA Başkanı Grossi, ROSATOM Genel Müdürü Likhachev ile İstanbul'da bir araya geldi - Son Dakika


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