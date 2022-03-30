UAEA Başkanı Grossi, Ukraynalı muhataplarıyla görüştü - Son Dakika
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UAEA Başkanı Grossi, Ukraynalı muhataplarıyla görüştü

30.03.2022 18:53
UAEA Başkanı Grossi, Ukraynalı muhataplarıyla görüştü

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Güney Ukrayna Nükleer Santralini ziyaret ederek, burada başta Ukrayna Enerji Bakanı Herman Halushchenko olmak üzere yetkililerle nükleer güvenlik ve emniyet için gerekli olan hususları görüştü.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Güney Ukrayna Nükleer Santralini ziyaret ederek, burada başta Ukrayna Enerji Bakanı Herman Halushchenko olmak üzere yetkililerle nükleer güvenlik ve emniyet için gerekli olan hususları görüştü.

Grossi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Güney Ukrayna Nükleer Santralinde çalışanlara bu zor süreçte nükleer kaza olmaması için gösterdikleri fedakarlıklar için teşekkür etti.

Başta Ukrayna Enerji Bakanı Halushchenko olmak üzere nükleerle ilişkili diğer yetkililerle en hızlı şekilde yardım ve destek açısından neler yapabileceğini görüştüklerini ifade eden Grossi, bu ilk ziyarette güvenlik ve gözlem açısından önemli bazı ekipmanları verdiklerini diğerlerinin ise yakın tarihte gönderileceği bilgisini paylaştı.

"Ziyaretin temel amacı nükleer güvenlik"

UAEA'nın temel amacının bu ülkedeki nükleer tesislerin emniyet ve güvenliğinin sağlanmasına gerekli desteği vermek olduğunu bildiren Grossi, Ajansın burada bulunmasının halk sağlığı ve ciddi çevresel sorunlara yol açabilecek bir nükleer faciayı önlemek için olduğunun altını çizdi.

Rafael Mariano Grossi, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından kısa süre sonra Ukrayna'daki nükleer tesislere yönelik derin endişe ve kaygılarını dile getirmiş, bir an evvel bu ülkeye beraberindeki heyetle yardım ve destekte bulunmak üzere gitmek istediğini söylemişti.

UAEA'dan dün yapılan açıklamada Grossi ve beraberindeki heyetin Ukrayna'ya gittiği duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

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