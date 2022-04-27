UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne erişim istedi - Son Dakika
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UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne erişim istedi

27.04.2022 20:16
UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne erişim istedi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ajansın, Zaporijya Nükleer Santrali'ne erişiminin sağlanması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ajansın, Zaporijya Nükleer Santrali'ne erişiminin sağlanması gerektiğini belirtti.

Grossi, Associated Press ajansına verdiği röportajda, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne dikkati çekti.

Santrale erişim istediklerini söyleyen Grossi, bu erişim için Rusya ve Ukrayna'nın desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Santralin onarıma ihtiyacı olduğunu ancak tamiratların yapılamadığını kaydeden Grossi, bu durumun bu şekilde süremeyeceğini dile getirdi.

Bir nükleer santralde veya çevresinde herhangi bir askeri eylem olamayacağını vurgulayan Grossi, bu konuda Rusya'ya çağrıda bulunduğunu belirtti.

Grossi, bu konuda iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Grossi, savaşın sürdüğü Ukrayna'da nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanması ve olası bir nükleer facianın yaşanmaması için temaslarda bulunmak üzere 29 Mart'ta bu ülkeye ilk ziyaretini yapmıştı. Bu ziyaret kapsamında Grossi, her iki tarafla görüşmüştü.

Grossi'nin ziyareti esnasında Rusya, 31 Mart'ta beklenmedik bir şekilde, 24 Şubat'ta kontrol altına aldığı Çernobil Nükleer Santrali'nden çekilmişti.

UAEA Başkanı Grossi, dün Çernobil'i ziyaret etmişti.

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Zaporijya, Nükleer, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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