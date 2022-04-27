UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi Çernobil'i ziyaret etti - Son Dakika

Nükleer emniyet ve güvenlik denetimine ilişkin tam teşekküllü ilk yardım misyonuna liderlik etmek üzere Ukrayna'ya giden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Çernobil'i ziyaret etti.

Ülkedeki nükleer güvenlik ve emniyeti için Çernobil'e giden Grossi, işgalden sonra bölgede yapılacak çok işin olduğunu söyledi.

Grossi, Ukraynalı yetkililerle bölgedeki durumu ve yeniden onarıma ilişkin değerlendirme yapmaları gerektiğini belirterek, Ukraynalılar ve dünyanın geri kalanına Çernobil'deki durumu anlatmaları gerektiğini ifade etti.

Ukraynalı yetkililerle koordineli biçimde bölgeye çeşitli ekipmanların getirildiğini söyleyen Grossi, "Gördüğünüz üzere bu sembolik bir ziyaret değil, çalışıyoruz." dedi.

Grossi, 1986'da Çernobil'de yaşanan nükleer felaketin benzerini olası görmediklerini, mevcut durumun tamamen farklı olduğunu dile getirdi.

Yetkililerin bütün zorluklara rağmen çalışmaya devam ettiğini ve bölgeyi gözlemlediklerini kaydeden Grossi, "Bugünün ana planı, ekipmanları teslim etmek. Ukraynalı güvenlik uzmanlarıyla çalışan UAEA'dan nükleer güvenlik uzmanlarıyla buradayım." ifadesini kullandı.

Grossi, savaşın sürdüğü Ukrayna'da nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanması ve olası bir nükleer facianın yaşanmaması için temaslarda bulunmak üzere 29 Mart'ta bu ülkeye ilk ziyaretini gerçekleştirmiş ve her iki tarafla görüşmüştü.

Grossi'nin ziyaretinde Rusya, 31 Mart'ta beklenmedik bir şekilde 24 Şubat'ta kontrol altına aldığı Çernobil Nükleer Santrali'nden çekilmişti.