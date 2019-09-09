Son Dakika Haberleri: UAEA'dan İran'a nükleer uyarısı: Tahran daha gelişmiş santrifüjler kullanmaya başladı
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UAEA'dan İran'a nükleer uyarısı: Tahran daha gelişmiş santrifüjler kullanmaya başladı

1 saat önce

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın daha gelişmiş santrifüjler kullanmaya başladığını ve büyük güçlerle 2015'te imzalanan nükleer anlaşma çerçevesinde yasaklanmış olmasına rağmen uranyum zenginleştirme yolunda ilerlediğini bildirdi

UAEA'dan İran'a nükleer uyarısı: Tahran daha gelişmiş santrifüjler kullanmaya başladı, System.String[]

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın daha gelişmiş santrifüjler kullanmaya başladığını ve büyük güçlerle 2015'te imzalanan nükleer anlaşma çerçevesinde yasaklanmış olmasına rağmen uranyum zenginleştirme yolunda ilerlediğini bildirdi.


Anlaşma, İran'ın sadece ilk nesil IR-1 tipi santrifüj kullanarak uranyum zenginleştirmesine imkan tanıyor ve bu santrijüflerin sayısının 5 bini geçmemesi gerekiyor. Araştırma için nispeten gelişmiş santrifüj izni olsa da Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyumu biriktirmemesi gerekiyor.

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Ankara Ticaret Odası, Tahran, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:45 
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