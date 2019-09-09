UAEA'dan İran'ın gelişmiş santrifüj kullanma kararına ilişkin açıklama

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın 7 Eylül'de nükleer araştırma ve geliştirme biriminde, doğal uranyum ile gelişmiş santrifüj kullanmak ve test etmek istediğini ajansa bildirdiğini duyurdu.

UAEA'nın resmi twitter hesabından, İran'ın gelişmiş santrifüj kullanma kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, UAEA Geçici Başkanı Cornel Feruta'nın bugün toplanan yönetim kurulunda, İran'ın santrifüj kararına ilişkin kurumu bilgilendirdiğini açıkladığı ifade edildi.

Açıklamada, "İran araştırma ve geliştirme biriminde, doğal uranyum ile birlikte ek olarak gelişmiş santrifüj kullanmak ve test etmek istediği bilgisini, 7 Eylül'de UAEA ile paylaşmıştır." ifadesine yer verildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, geçen cumartesi yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinin üçüncü aşamasına başladığını belirtmişti.

Kemalvendi, araştırma ve geliştirme konusundaki sınırlamaları kaldırmaya başladıklarını aktararak, "Bu aşamada çok daha gelişmiş santrifüjler kullanacağız. Diğer tarafın sözlerini yerine getirmesi durumunda tüm bu adımlardan geriye dönüş olacaktır. İhtiyaçlarımız doğrultusunda araştırma ve geliştirme için yeni santrifüjler geliştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.