UAEA: İran'ın elindeki uranyum stoku son 3 ayda 3'e katlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya UAEA: İran'ın elindeki uranyum stoku son 3 ayda 3'e katlandı - Son Dakika Dünya

UAEA: İran'ın elindeki uranyum stoku son 3 ayda 3'e katlandı

6 saat önce

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı,, İran'ın son 3 ayda zenginleştirilmiş uranyum tedarikini 3 katından daha fazla arttırdığını ve şu anda elinde 1 tondan fazla uranyum stoku bulunduğunu bildirdi

UAEA: İran'ın elindeki uranyum stoku son 3 ayda 3'e katlandı, System.String[]

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın son 3 ayda zenginleştirilmiş uranyum tedarikini 3 katından daha fazla arttırdığını ve şu anda elinde 1 tondan fazla uranyum stoku bulunduğunu bildirdi.


Bu seviye, 2015'te yapılan nükleer anlaşmadaki sınırların aşılması ve ihlali anlamına geliyor.

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Ankara Ticaret Odası, Birleşmiş Milletler, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:11 
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