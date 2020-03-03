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UAEA: İran'ın elindeki uranyum stoku son 3 ayda 3'e katlandı
6 saat önce
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı,, İran'ın son 3 ayda zenginleştirilmiş uranyum tedarikini 3 katından daha fazla arttırdığını ve şu anda elinde 1 tondan fazla uranyum stoku bulunduğunu bildirdi
Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın son 3 ayda zenginleştirilmiş uranyum tedarikini 3 katından daha fazla arttırdığını ve şu anda elinde 1 tondan fazla uranyum stoku bulunduğunu bildirdi.
Bu seviye, 2015'te yapılan nükleer anlaşmadaki sınırların aşılması ve ihlali anlamına geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:11
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