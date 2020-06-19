UAEA, İran'ın erişim izni vermediği 2 tesisin "denetime açılması" kararı aldı - Son Dakika

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, İran'ın erişim izni vermediği 2 tesisin "denetime açılması"na yönelik karar aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları Almanya, İngiltere ve Fransa tarafından sunulan tasarı, UAEA Yönetim Kurulundaki 35 üye ülke tarafından oylanarak karara bağlandı.

İran'ın yaklaşık son 4 aydır Ajans müfettişlerinin incelemesine açmadığı 2 tesise "giriş izni verilmesi" çağrısında bulunan karar, 2'ye karşılık 25 oyla kabul edildi.

Karara yalnızca Çin ve Rusya karşı çıktı.

Alınan karar doğrultusunda, İran'ın güvence denetimi anlaşması ve ek protokol kapsamında, Ajansla tam ve zamanında iş birliği yapması ve erişim izni verilmeyen 2 noktanın müfettişlerin denetimine açılması istendi.

"İran, karara karşılık gerekli girişimlerde bulunacak"

İran'ın UAEA Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi, oylama sonrası yaptığı açıklamada, İran'ın üye ülkeler arasında UAEA'ya en üst düzeyde denetim imkanları verdiğine ve müfettişlere yılda 33'ten fazla ek erişim olanağı sağladığına dikkati çekti.

Garibabadi, "İş birliğini sağlamak amacıyla böyle bir kararın Yönetim Kurulunda kabul edilmesi, İran'ın mevcut iş birliğini görmezden gelmektir." dedi.

Kararın "boş ve temelsiz" iddialara dayandığını ve İran'ı Ajansa ek erişim sağlaması için ikna etmediğini savunan Garibabadi, "İran, sorumluluğunun ve sonuçlarının sahiplerinin üzerinde olacağı bu karara karşılık gerekli ve uygun girişimlerde bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Garibabadi, karar taslağının nükleer silahlara sahip ülkeler tarafından verilmesinin üzücü olduğuna işaret ederek, kararı sunan üç Avrupa ülkesinin nükleer anlaşmanın korunması için verdikleri taahhütleri yerine getirmek için bir adım atmadıklarını ve anlaşmanın geleceğinin tehlikede olduğunu söyledi.

UAEA'nın raporu

UAEA'nın, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü doğrulama ve gözlem çalışmalarının yer aldığı geçen hafta yayımlanan raporunda, Tahran'ın 4 aydan fazla bir süredir ajansın müfettişlerine 2 noktada denetim yapma izin vermediği belirtilmişti.

Tahran, Ajansın 2 tesise erişim izni talebinin meşru ve güvenilir belgelere değil, İsrail'in iddialarına ve ticari uydu görüntülerine dayandığını savunuyor.

UAEA Yönetim Kurulu, en son 13 Eylül 2012'de İran'a karşı bir karar almıştı.