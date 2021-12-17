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UAEA, İran'ın Kerec Nükleer Tesisi'nde kullanılacak kameraları tanıttı - Son Dakika

UAEA, İran'ın Kerec Nükleer Tesisi'nde kullanılacak kameraları tanıttı

17.12.2021 21:40

- UAEA, İran'ın Kerec Nükleer Tesisi'nde kullanılacak kameraları tanıttı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın Kerec Nükleer Tesisi'nde yürütülen nükleer faaliyetleri denetlemek için kullanılacak kamera sistemini basına tanıttı.

- UAEA, İran'ın Kerec Nükleer Tesisi'nde kullanılacak kameraları tanıttı

VİYANA - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın Kerec Nükleer Tesisi'nde yürütülen nükleer faaliyetleri denetlemek için kullanılacak kamera sistemini basına tanıttı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile 4+1 (Çin, Fransa, İngiltere, Rusya, Almanya) ülkeleri arasında 29 Kasım'da yeniden başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine bugün ara verilmişti. Yedinci tur müzakerelerinin ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın Kerec Nükleer Tesisi'nde yürütülen nükleer faaliyetleri denetlemek için kullanılacak kamera sistemini basına tanıttı.

Grossi, Kerec Nükleer Tesisi'nde kullanılacak kamera sisteminin bir benzerini basın toplantısına getirerek, kamera ve kayıt sisteminin nasıl çalıştığını açıkladı. Kameranın kurulduktan sonra UAEA'nın müfettişlerinin eşliğinde mühürleneceğini ifade eden Grossi, böylelikle müfettişlerin gözetimi dışında kameralara kimsenin müdahalesi olmayacağını aktardı.

Söz konusu tesise yönelik geçtiğimiz haziran ayında gerçekleşen sabotaj girişiminden bu yana kamera sisteminin çalışmadığını ve kameraların yeniden kurulacak olmasının güvenilir bilgi akışı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Grossi, "Farklı tesislerdeki ekipmanların servis ve bakımlarının yanı sıra hafıza kartı gibi ekipmanların değiştirilmesi için de görüşmeleri sürdürüyoruz" dedi.

Tesise yönelik sabotaj girişiminde UAEA'nın kameralarının bir kaynak olarak kullanıldığını iddia etmenin saçma olduğu ifade eden Grossi, "Kameralarda verici gibi bu tür bir girişimde kullanılabilecek bir mekanizma yok. Ajans'ın kamera sistemlerinin bir sabotajın parçası olarak görülmek istenmesi beni çok rahatsız etti" dedi.

UAEA, İran'ın Kerec Nükleer Tesisi'nde kullanılacak kameraları tanıttı
UAEA, İran'ın Kerec Nükleer Tesisi'nde kullanılacak kameraları tanıttı
UAEA, İran'ın Kerec Nükleer Tesisi'nde kullanılacak kameraları tanıttı
UAEA, İran'ın Kerec Nükleer Tesisi'nde kullanılacak kameraları tanıttı

Avusturya, Almanya, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel UAEA, İran'ın Kerec Nükleer Tesisi'nde kullanılacak kameraları tanıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: UAEA, İran'ın Kerec Nükleer Tesisi'nde kullanılacak kameraları tanıttı - Son Dakika
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