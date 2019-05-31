Son Dakika Haberleri: UAEA: İran nükleer anlaşmaya uymayı sürdürüyor
Son Dakika Ekonomi Haber

UAEA: İran nükleer anlaşmaya uymayı sürdürüyor

30 dakika önce

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından, "İran'ın 2015'de imzalanan nükleer anlaşma sınırları içinde nükleer faaliyetlerini yürüttüğü" açıklandı.

UAEA: İran nükleer anlaşmaya uymayı sürdürüyor, System.String[]
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından, " İran'ın 2015'de imzalanan nükleer anlaşma sınırları içinde nükleer faaliyetlerini yürüttüğü" açıklandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:08 
Ankara Ticaret Odası, İran, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Domatesin fiyatı dibi gördü, üretici önlem istedi Bakan Pakdemirli'den çiftçilere bayram müjdesi: 170 bin çiftçiye 2 milyar lira ödenecek Günde 800 adet nargile lülesi yapıp yurt dışına satıyor Muş'ta mendık otu toplanmaya başlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 20:38:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UAEA: İran nükleer anlaşmaya uymayı sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]