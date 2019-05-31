UAEA: İran nükleer anlaşmaya uymayı sürdürüyor
30 dakika önce
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından, "İran'ın 2015'de imzalanan nükleer anlaşma sınırları içinde nükleer faaliyetlerini yürüttüğü" açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:08
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından, " İran
'ın 2015'de imzalanan nükleer anlaşma sınırları içinde nükleer faaliyetlerini yürüttüğü" açıklandı.
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