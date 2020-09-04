UAEA: İran zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırmaya devam ediyor - Son Dakika

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Tahran'ın uranyum zenginleştirme seviyesi ve zenginleştirilmiş uranyum stoku konusunda nükleer anlaşmada belirtilen limitleri aştığını açıkladı.

UAEA'nın İran'ın nükleer programına ilişkin yayımladığı raporda, İran'ın düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun nükleer anlaşmayla sınırlandırılan miktarın çok üzerinde olduğu belirtildi.

Nükleer anlaşma İran'a uranyum stoku için 300 kilogram limit koyarken raporda bu miktarın 25 Ağustos itibarıyla 2 bin kilogramın üstünde olduğu aktarıldı.

Tahran'ın uranyum zenginleştirme seviyesini de aştığı ve yüzde 4,5 saflığında uranyum zenginleştirdiğine dikkat çekilen raporda, ağır su stokunun ise nükleer anlaşma sınırlarında olduğu kaydedildi.

İran, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere) ve Almanya ile 2015'te imzaladığı "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" olarak adlandırılan nükleer anlaşma kapsamında yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programında kısıtlamalara gitmişti.

Nükleer anlaşma, İran'a en yüksek 3,67 saflıkta uranyum zenginleştirme limiti koyuyor. İran'ın düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum miktarının da 300 kilogramı aşmaması gerekiyor.

ABD'nin 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları geri getirmesinin ardından Avrupa ülkelerinin anlaşmayı koruyacak adımları atmaması üzerine İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütlerini askıya aldığını açıklamıştı.

İran, anlaşmadan önce yüzde 20 oranında uranyum zenginleştiriyordu. Nükleer silah üretimi için ise uranyumun en az yüzde 90 oranında zenginleştirilmesi gerekiyor.