Üye Girişi
UAEA: Nükleer güç geliştirmeleri için Mısır ve Suudi Arabistan'la çalışıyoruz - Son Dakika

UAEA: Nükleer güç geliştirmeleri için Mısır ve Suudi Arabistan'la çalışıyoruz

17.02.2022 11:16
UAEA: Nükleer güç geliştirmeleri için Mısır ve Suudi Arabistan'la çalışıyoruz

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, kurumun nükleer enerji geliştirmelerine yardımcı olmak için Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün ile çalıştığını söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, kurumun nükleer enerji geliştirmelerine yardımcı olmak için Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün ile çalıştığını söyledi.

Grossi, Riyad'da düzenlenen konferansta, kurumun Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün ile nükleer enerji programlarında altyapı geliştirmelerine yardımcı olmak için çalıştığını belirtti.

Büyük petrol ve gaz üreticilerinin atom enerjisinin faydasının farkına vardığını kaydeden Grossi, Orta Doğu'nun gelecekte enerji ihtiyacını karşılamak için daha fazla nükleer enerji kullanacağını ifade etti.

Nükleer enerjinin, iklim değişikliğini hafifletme ve uyum sağlamada önemli bir araç olduğunu söyleyen Grossi, "Bu bölgedeki birçok ülke, nükleer enerjiyi düşünüyor. En büyük petrol ve gaz üreticileri bile atom enerjisinin faydasının farkında." dedi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, 12 Ocak'ta Riyad'da düzenlenen Gelecek Mineraller Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer enerji programı geliştirmek için kullanmayı planladığı geniş uranyum rezervlerine sahip olduğunu söylemişti.

Bin Selman, "Bu konuda çok net olmama izin verin. Faydalanmak istediğimiz çok büyük miktarda uranyum kaynağımız var ve bunu en şeffaf şekilde yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistanlı Bakan ayrıca ülkesinin halihazırda Çin ile nükleer teknolojiler üzerinde çalıştığını aktarmıştı.

Suudi Arabistan 2040 yılına kadar 16 nükleer santralin kurulması dahil olmak üzere çeşitli nükleer enerji projeleri üzerinde çalışıyor.

YORUMLAR
500

Suudi Arabistan, Nükleer, Enerji, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UAEA: Nükleer güç geliştirmeleri için Mısır ve Suudi Arabistan'la çalışıyoruz - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:15 İzleyenlerin yüreği yandı: Yaşlı kadın çöpe atılan ürünleri almak istedi! Market çalışanları izin vermedi!
11:13 Dolar yükselişte! 17 Şubat 11,16 itibariyle 13,61 TL'den satılıyor
11:11 Uzlaşma sağlandı! Muharrem Sarıkaya tokat attığı muhabire 50 bin TL tazminat ödeyecek
11:09 Nihayet maskeleri çıkaracak mıyız? Herkesin gözü kulağı önümüzdeki Çarşamba günü Bakan Koca'da olacak
11:07 Trabzon'un sadece 3 vakit namaz kılınan camisi: Sebebini duyanlar hayret ediyor!
11:01 Deva Partisi'nden "Erdoğan" göndermeli IBAN avcısı videosu!
10:49 34'lük Hamsik'e 4 milyonluk teklif geldi! Trabzonspor reddetti
10:44 Sürüdeki ördek çırpına çırpına can verdi, ne olduğu çekim yavaşlayınca anlaşıldı
10:44 Babasının kredi kartıyla oyun indirdi! Ama bıraktığı notla affedilmeyi hak etti
10:42 Oğlum'da dün akşam neler oldu? Zeynep, Tuğrul'un teklifini kabul edecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 11:23:19. #1.13#
SON DAKİKA: UAEA: Nükleer güç geliştirmeleri için Mısır ve Suudi Arabistan'la çalışıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement