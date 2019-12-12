UAEA, Özbekistan'daki 4 proje için 1 milyon avro kaynak sağlayacak - Son Dakika

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 2020-2021 yıllarında Özbekistan'da hayata geçirilecek 4 proje için 1 milyon avroluk kaynak sağlayacak.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, UAEA, teknik iş birliği programı kapsamında Özbekistan'da toplam maliyeti 1 milyon avro olan 4 projeyi onayladı.

Söz konusu projeler ülkedeki nükleer altyapı, teknik kapasite ve insan kaynaklarını geliştirmek, ülkenin nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarda kullanmasına yönelik nükleer ve radyasyon güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Teknik iş birliği programı, Özbekistan'da nükleer tesislerin işletilmesinde nükleer ve radyasyon güvenliğinin güçlendirilmesi, tıpta ve ekonominin diğer sektörlerinde modern nükleer teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması ve nükleer bilimlerinin geliştirilmesini öngörüyor.