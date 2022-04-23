Uaea, Ukrayna'daki Çernobil Tesisini Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Uaea, Ukrayna'daki Çernobil Tesisini Ziyaret Edecek

23.04.2022 12:09
Uaea, Ukrayna'daki Çernobil Tesisini Ziyaret Edecek

VİYANA, 23 Nisan (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, uzman heyetinin tesisin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak amacıyla 26 Nisan'da Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'ne gideceği duyuruldu.

VİYANA, 23 Nisan (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, uzman heyetinin tesisin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak amacıyla 26 Nisan'da Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'ne gideceği duyuruldu. Ajansın açıklamasına göre, UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Çernobil tesisinde "hayati önemdeki teçhizatı teslim etme, radyolojik ve diğer değerlendirmeleri yapma" görevine başkanlık edecek. UAEA uzmanları, Rusya-Ukrayna çatışmasının başlamasından bu yana ajansın Viyana'daki merkezine veri iletmeyen tesisteki uzaktan güvenlik izleme sistemlerini de onaracak.

"UAEA'nın Çernobil'deki varlığı, tesisin düzenleyici kontrolünü geri kazanmayı ve güvenli ve emniyetli işleyişini sağlamayı amaçladığından Ukrayna'yı destekleme faaliyetlerimizde büyük önem taşıyacak" diyen Grossi, ajansın gelecek haftalarda Çernobil ve Ukrayna'daki diğer nükleer tesislere daha fazla ekip göndereceğini ekledi. UAEA'nın açıklamasına göre, Rus güçleri 31 Mart'taki geri çekilmeden önce beş hafta boyunca Çernobil santralinin kontrolünü elinde tutmuştu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yaklaşık 110 km kuzeyinde bulunan Çernobil santralinde, 26 Nisan 1986'da insanlık tarihinin en kötü nükleer kazalarından biri yaşanmıştı.

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Çernobil, Ukrayna, Nükleer, Viyana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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