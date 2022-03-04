UAEA, Ukrayna'daki reaktörde güvenlik sorunu yaşanmadığını duyurdu - Son Dakika
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UAEA, Ukrayna'daki reaktörde güvenlik sorunu yaşanmadığını duyurdu

04.03.2022 20:45
UAEA, Ukrayna'daki reaktörde güvenlik sorunu yaşanmadığını duyurdu

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya'nın, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının ardından reaktörlerde hiçbir güvenlik sorunu yaşanmadığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya'nın, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının ardından reaktörlerde hiçbir güvenlik sorunu yaşanmadığını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısının ardından acil toplandı.

UAEA Başkanı Grossi, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, "Reaktörlerin yakınında güvenlik sistemlerinde sorun yaşanmadığını doğrulayabildik." dedi.

"Teknik açıdan operasyonun normal bir şekilde devam ettiğini düşünüyoruz." ifadesini kullanan Grossi, ancak nükleer santralin çevresinde askeri operasyonların normal olmadığı söyledi.

Grossi, Zaporijya santralini işleten şirket de dahil Ukraynalı yetkililerle temas halinde olduklarını belirterek, en kısa sürede Çernobil'e gitmeye hazır olduğunu kaydetti.

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Zaporijya, Ukrayna, Nükleer, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UAEA, Ukrayna'daki reaktörde güvenlik sorunu yaşanmadığını duyurdu - Son Dakika


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