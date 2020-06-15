UAEA ve İran arasında

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın yaklaşık 4 aydır 2 tesise girme izni vermediğine dikkati çekerek "İran'ı, tarafımızca belirtilen yerlere hızlı erişim sağlamak da dahil olmak üzere, hemen ve tam olarak Ajans ile iş birliği yapmaya çağırıyorum." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Grossi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile alakalı kurumun yaptığı çalışmalar başta olmak üzere üye ülkelere verilen desteğe değindi.

Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararı doğrultusunda Ajans'ın İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü doğrulama ve gözlem çalışmalarının yer aldığı rapordan bilgiler paylaştı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın yanı sıra güvence denetimi anlaşması ve ek protokol kapsamında Ajans'ın İran'da kayıt dışı nükleer malzeme ve faaliyetlerin bulunmadığına ilişkin çalışmalarının sürdüğünü belirten Grossi, şunları kaydetti:

"İran, 4 aydan fazla bir süredir Ajans'ın 2 tesise girmesine izin vermiyor. Yaklaşık bir yıldır İran tarafından deklare edilmemiş nükleer malzeme ve faaliyetlere ilişkin Ajans'ın sorularına yanıt almak için gerekli olan görüşmeler yapılamıyor. Bu durum, İran'da kayıt dışı nükleer malzeme ve faaliyetlerin olup olmadığına ilişkin Ajans'a yöneltilen sorulara gerekli yanıtların verilmesini zorlaştırırken, kurumun güvenilirliğini muhafaza etmesini de zorlaştırıyor."

Grossi, "İran'ı, tarafımızca belirtilen yerlere hızlı erişim sağlamak da dahil olmak üzere, hemen ve tam olarak Ajans ile iş birliği yapmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

İran'ın ocak ayından itibaren KOEP kapsamında herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayacağını açıkladığını anımsatan Grossi, bu tarihten itibaren İran'ın nükleer faaliyetlerinde ciddi bir değişikliğin gözlemlenmediğini belirtti. Grossi, Ajans'ın doğrulama ve gözlem çalışmalarını bu ülkede sürdürmeye devam edeceğini de dile getirdi.

Kuzey Kore

Grossi, Ajans'ın Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini açık kaynaklar ve uydu gibi unsurlar aracılığıyla izlemeyi sürdürdüğü, son zamanda önemli bir değişikliğin gözlemlenmediğini ifade etti.

Kuzey Kore'yi iş birliği yapmaya çağıran Grossi, bu ülkenin ilgili ülkelerle sağlayacağı anlaşma doğrultusunda Ajans'ın gözlem ve doğrulama faaliyetleri yürütmeye hazır olduğunu bir kez daha yineledi.

UAEA, yaklaşık 3 ay önce yapılan son Yönetim Kuru toplantısında İran'ın bazı tesislere Ajans müfettişlerinin girmesine izin vermediğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'nde düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısına üye ülkelerin temsilcilerinin çoğu video konferans yoluyla katıldı.